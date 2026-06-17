ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

Зеленський повідомив про перші результати саміту G7 для України

Зеленський підбив підсумки саміту G7 за участі України, що відбувся у французькому Евіані.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Зеленський та учасники саміту G7

Зеленський та учасники саміту G7

Президент України Володимир Зеленський оцінив результати саміту G7 у Франції. За словами лідера держави, він приніс важливі результати для нас.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Як наголосив український лідер, ключове досягнення — додаткове посилення української ППО.

«Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості», — зазначив Зеленський.

Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них.

«Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!» — завершив президент.

Раніше йшлося про те, що на саміті G7 у Франції президент США Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським пом’якшив свою позицію щодо України та заявив, що Росія має погодитися на мирну угоду. Під час переговорів він визнав, що Росія не виграє війну та висловив готовність розглянути посилення тиску на Москву, включно з санкціями. Зустріч із Зеленським стала однією з ключових подій саміту та, за даними ЗМІ, відбулася в межах ширших переговорів лідерів G7 щодо посилення підтримки України й координації подальшого тиску на Росію.

Зеленський також розповів, про що говорив на зустрічі G7. Основні питання: енергетична допомога, посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для систем Patriot і нарощування виробництва.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie