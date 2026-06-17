Зеленський повідомив про перші результати саміту G7 для України

Зеленський та учасники саміту G7

Реклама

Президент України Володимир Зеленський оцінив результати саміту G7 у Франції. За словами лідера держави, він приніс важливі результати для нас.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Як наголосив український лідер, ключове досягнення — додаткове посилення української ППО.

Реклама

«Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості», — зазначив Зеленський.

Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них.

«Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!» — завершив президент.

Раніше йшлося про те, що на саміті G7 у Франції президент США Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським пом’якшив свою позицію щодо України та заявив, що Росія має погодитися на мирну угоду. Під час переговорів він визнав, що Росія не виграє війну та висловив готовність розглянути посилення тиску на Москву, включно з санкціями. Зустріч із Зеленським стала однією з ключових подій саміту та, за даними ЗМІ, відбулася в межах ширших переговорів лідерів G7 щодо посилення підтримки України й координації подальшого тиску на Росію.

Реклама

Зеленський також розповів, про що говорив на зустрічі G7. Основні питання: енергетична допомога, посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для систем Patriot і нарощування виробництва.

Новини партнерів