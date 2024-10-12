ЗСУ ліквідували чергову РСЗВ "Град" окупантів (відео)

Пілоти підрозділу Muramasa 109-ї окремої бригади територіальної оборони знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град". На жаль, цю мегадетонацію наші аеророзвідники з технічних причин зафіксувати на відео не змогли. Проте бійці стверджують, що вибух спостерігали навіть побратими із суміжних підрозділів на відстані десятків кілометрів.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали знищення ворожої "Град"

Раніше воїни полку Калиновського знищили ворожу гармату “Гіацинт-Б”. Вона була замаскована і перебувала за 20 кілометрів від наших воїнів. Втім оператори дронів виконали завдання на відмінно.

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