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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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Дорога довжиною в життя: що французькі волонтери везуть до України?

Дорога довжиною в життя: що французькі волонтери везуть до України?

Дорога довжиною в життя: що французькі волонтери везуть до України?

Вони долають тисячі кілометрів, аби привезти в Україну те, що тут рятує життя. Французькі волонтери вкотре вирушили в дорогу — цього разу з двома авто та медикаментами для українських військових. Серед них — наша колишня колега, журналістка Катерина Шипко, яка заснувала у Франції асоціацію We Are Ukraine, та її чоловік Бріс Рішель. Від початку повномасштабної війни вони зібрали 400 тисяч євро та передали на фронт понад 40 машин. Більше — далі в сюжеті ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
11

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