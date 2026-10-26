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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
15

Молодша донечка Наталії Могилевської побувала на зніманнях "Голосу країни-14"

Молодша донечка Наталії Могилевської побувала на зніманнях "Голосу країни-14"

Молодша донечка Наталії Могилевської побувала на зніманнях "Голосу країни-14"

У неділю, 25 жовтня, відбулась прем’єра вокального шоу "Голос країни-14", де співачка Наталія Могилевська є тренеркою. Виявляється, під час знімань "сліпих прослуховувань" артистка в залі була не сама. Компанію їй склала молодша донечка Софія. Наталія Могилевська показала дівчинці, як відбувається знімальний процес та познайомила її з колегою Тіною Кароль.  

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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