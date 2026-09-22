Дрони б'ють посеред дня: як еволюціонували реактивні "Шахеди" та яка нова протидія у ЗСУ

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Російські окупанти змінили тактику повітряних атак по Україні: замість виключно нічних нальотів ворог дедалі частіше запускає ударні дрони посеред білого дня, цілячись по АЗС, залізниці, логістичних центрах та житлових кварталах. Головна нова загроза – реактивні "Шахеди" з донаведенням та супутниковим зв'язком, які літають швидше та вище. Чому РФ запускає безпілотники буквально з конвеєра, наскільки це виснажує їхню економіку та які 4 рішення для перехоплення нових цілей уже готують в Україні – дивіться у спеціальному репортажі Юлії Кирієнко в ТСН.