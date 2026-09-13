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ТСН у соціальних мережах

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Ось чим закінчилися переговори Віткоффа й Кушнера! Американські журналісти шоковані

Ось чим закінчилися переговори Віткоффа й Кушнера! Американські журналісти шоковані

Ось чим закінчилися переговори Віткоффа й Кушнера! Американські журналісти шоковані

Саме завдяки стійкості та результативності наших Сил оборони Україна утримує міцну позицію на потенційних переговорах: про це цього тижня заявив президент Зеленський. Ця заява багато що пояснює на тлі нещодавнього візиту спецпосланців Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — до Москви й Києва. Чому ж переговорний процес знову різко активізувався, хоча ще нещодавно Трамп демонстрував повну байдужість? Яку дипломатичну пастку готує Кремль та чого вдалося досягти Україні — попри відверте небажання дуету Віткофф — Кушнер хоча б на власні очі побачити наслідки російських ударів? З якими козирями Україна входить у сезон холодів і чому саме найближчі дні стануть вирішальними — знає спеціальна кореспондентка ТСН Анна Брикова.    

Дата публікації
Кількість переглядів
11

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