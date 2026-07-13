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ТСН 09:00 новини 13 липня | Гучна ніч в Україні! Вибухи в Москві! Затори на кордоні
Новини України та світу станом на 09:00 понеділка, 13 липня 2026 року в ТСН:
- Обстріли регіонів України
- Прем’єрка Свириденко йде з посади
- Про трансформацію штурмових військ оголосив Президент Володимир Зеленський.
- На Закарпатті викрили схему ухилення від мобілізації у приватному медичному коледжі.
- На кордоні з Польщею утворилися багатокілометрові черги.
- У об’єктив дрона потрапила смугаста сімейка кабанів.
- Після періоду прохолоди в Україну нарешті повертається тепло!