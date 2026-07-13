ТСН 09:00 новини 13 липня | Гучна ніч в Україні! Вибухи в Москві! Затори на кордоні

Реклама

Новини України та світу станом на 09:00 понеділка, 13 липня 2026 року в ТСН:

- Обстріли регіонів України

- Прем’єрка Свириденко йде з посади

- Про трансформацію штурмових військ оголосив Президент Володимир Зеленський.

- На Закарпатті викрили схему ухилення від мобілізації у приватному медичному коледжі.

- На кордоні з Польщею утворилися багатокілометрові черги.

- У об’єктив дрона потрапила смугаста сімейка кабанів.

- Після періоду прохолоди в Україну нарешті повертається тепло!