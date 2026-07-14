Від наймолодшого до Свириденко: ТСН пригадала всіх прем’єрів! Чим вони запам’яталися!

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Хто стане новим прем'єр-міністром України? Після того, як сьогодні уряд Юлії Свириденко пішов у відставку, Верховна Рада готується до обрання нового складу Кабінету Міністрів. У парламентських кулуарах кажуть, що затягувати цей процес депутати не збираються. Тож на голосування очікують уже найближчими днями. За президентства Володимира Зеленського очільника уряду призначали тричі. Для порівняння, за каденції Петра Порошенка було двоє прем’єрів, у Віктора Ющенка — четверо, а за часів Леоніда Кучми — шість. Нинішній глава держави шукає вже четвертого керівника Кабінету Міністрів. І поки експерти та політики прогнозують, хто саме стане наступником Юлії Свириденко, наш кореспондент Ігор Бондаренко пригадав усіх попередників та з'ясував, чим вони запам’яталися.