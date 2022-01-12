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ТСН
ТСН. 19:30
Випуск ТСН.19:30 за 12 січня 2022 року
Випуск ТСН.19:30 за 12 січня 2022 року
Випуск ТСН.19:30 за 12 січня 2022 року
Смертельні ревнощі: у Київській області чоловік забив свою вагітну дружину
Сюжети випуску
Смертельні ревнощі: у Київській області чоловік забив свою вагітну дружину
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Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 12 січня 2022 року (повна версія)
Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 12 січня 2022 року (повна версія жестовою мовою)
Фатальні ревнощі, люті морози, операція "Блок" та інше, - у випуску ТСН.19:30 за 12 січня 2022 року
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