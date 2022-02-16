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Випуск ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року

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Випуск ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року

День єднання: на всіх телеканалах України транслювали Загальнонаціональний марафон

Сюжети випуску

День єднання, кібератака, настрої на Сході та інше - у випуску ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року

    

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