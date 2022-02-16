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Фото
Київ
Львів
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ТСН
ТСН. 12:00
Випуск ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року
Випуск ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року
Випуск ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року
День єднання: на всіх телеканалах України транслювали Загальнонаціональний марафон
Сюжети випуску
День єднання: на всіх телеканалах України транслювали Загальнонаціональний марафон
Російська загроза: як відчувається напруження на передовій і чи спокійною була ніч
У лікарні помер 26-річний військовий, якого поранили ще в грудні
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Російська загроза: у Брюсселі триває зустріч міністрів оборони країн НАТО | Новини світу
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Нацполіція, прикордонники та ДСНС працюють в посиленому режимі - Монастирський | Новини України
Підняття прапорів, автопробіг, марафон у соцмережах – як українці святкують День єднання
Новини України та світу | Випуск ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року (повна версія)
День єднання, кібератака, настрої на Сході та інше - у випуску ТСН.12:00 за 16 лютого 2022 року
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