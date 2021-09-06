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Випуск ТСН.16:45 за 6 вересня 2021 року

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Випуск ТСН.16:45 за 6 вересня 2021 року

Новини України: чи затримали винуватицю стрілянини у полтавській школі

Сюжети випуску

Утиски в Криму, справа МН17, шляпа Наполеона та інше, - у випуску ТСН.16:45 за 6 вересня 2021 року

   

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