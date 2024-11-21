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Storm Shadow вдарили по генералам КНДР? Новини ТСН 12:00 21 листопада

Storm Shadow вдарили по генералам КНДР? Новини ТСН 12:00 21 листопада

Україну накрило снігом - погода на найближчий час 

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 12:00 21 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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