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Телемарафон | Випуск ТСН за 1 липня 2022 року

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Телемарафон | Випуск ТСН за 1 липня 2022 року

Обстріл Одещини: 20 загиблих і 38 поранених, під завалами шукають людей 

Сюжети випуску

Втрати росіян, вибухи в Одесі, бої на Харківщині та інше - у спецвипуску ТСН за 1 липня 2022 року.

      

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