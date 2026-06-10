Хронічне недосипання може вдарити по всьому організму: про які наслідки варто знати

Сон / © Associated Press

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Регулярна нестача сну може мати значно серйозніші наслідки, ніж просто втома чи сонливість протягом дня. Фахівці наголошують, що для більшості дорослих нормою є від семи до дев’яти годин сну на добу. Якщо ж людина систематично відпочиває менше, це поступово впливає на роботу різних систем організму.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Сон відіграє ключову роль у роботі мозку. Саме в цей час організм обробляє отриману інформацію, закріплює спогади та відновлює нервову систему. Через регулярне недосипання можуть погіршуватися увага, пам’ять і швидкість мислення, а також зростати труднощі з ухваленням рішень.

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Нестача сну впливає і на психологічний стан. Люди, які постійно сплять замало, частіше стикаються з дратівливістю, гостріше реагують на стресові ситуації та можуть бути більш схильними до тривожності й змін настрою.

Від недосипання страждає й імунітет. Під час нічного відпочинку організм підтримує механізми захисту від інфекцій, тому хронічний брак сну може послаблювати ці процеси та ускладнювати відновлення після хвороб.

Окремо фахівці наголошують на впливі нестачі сну на серце та судини. Дослідження пов’язують хронічне недосипання з підвищеним ризиком артеріальної гіпертензії, серцево-судинних захворювань і деяких порушень обміну речовин.

Також недостатній сон може позначатися на харчовій поведінці. Через зміни в роботі гормонів, які регулюють відчуття голоду та насичення, людині стає складніше контролювати апетит. У результаті може зростати потяг до калорійної їжі та збільшуватися маса тіла.

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Експерти радять не ігнорувати проблему, якщо сон регулярно триває менш як шість годин на добу, а протягом дня з’являються втома, сонливість або знижується працездатність. За їхніми словами, якісний сон є такою ж важливою складовою здорового способу життя нарівні зі збалансованим харчуванням та фізичною активністю.

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