Броколі — користь та шкода капусти, про які ви точно не знали

Броколі — це зелений овоч із сімейства хрестоцвітих, який нагадує мініатюрне дерево. Вона тісно пов'язана з білокачанною, брюссельською, кале та цвітною капустою. Броколі багата на вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти, що робить її важливим елементом здорового харчування.

Броколі є джерелом важливих поживних речовин, таких як магній, калій, вітаміни В6, С та фолієва кислота. Магній підтримує функції м'язів і нервової системи, калій регулює артеріальний тиск, вітамін В6 бере участь у метаболізмі білків, а вітамін С зміцнює імунітет. Фолієва кислота необхідна для синтезу ДНК та розвитку клітин.

Користь броколі для здоров'я

Профілактика діабету

Броколі сприяє контролю рівня цукру в крові, що є важливим для людей з переддіабетом або діабетом. Низький вміст вуглеводів та високий вміст клітковини допомагають сповільнити травлення, мінімізуючи вплив на рівень глюкози. Ключовий компонент броколі, сульфорафан, знижує рівень цукру в крові та покращує чутливість до інсуліну. Дослідження, опубліковане в журналі Science Translational Medicine, підтверджує, що сульфорафан може знижувати рівень глюкози у пацієнтів з діабетом 2 типу.

Підтримка серцево-судинної системи, нормалізація артеріального тиску

Вживання броколі може знизити ризик серцевих захворювань. Розчинні волокна в броколі сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL) у крові, що зменшує ризик атеросклерозу та серцево-судинних захворювань. Сульфорафан також підтримує здоров'я судин, запобігаючи утворенню бляшок.

Броколі багата на калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск, знижуючи ризик серцевих та ниркових захворювань. Дослідження показують, що регулярне споживання продуктів, багатих на калій, може знизити ризик розвитку гіпертонії.

Профілактика інсультів

Австралійські вчені з Сіднейського університету виявили, що хімічна сполука, яка природно міститься в броколі, може запобігати утворенню тромбів, що спричиняють інсульти. Це відкриття може стати основою для нових методів профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

Зміцнення імунної системи

Високий вміст вітаміну C в броколі підтримує імунну систему, допомагаючи організму боротися з інфекціями та захворюваннями.

Покращення здоров'я кісток

Броколі містить вітамін К і кальцій, які є важливими для підтримки здоров'я кісток. Вітамін К відіграє ключову роль у метаболізмі кісткової тканини, а кальцій є основним мінералом, необхідним для міцності кісток.

Підтримка здоров'я шкіри

Антиоксиданти, такі як вітамін C, допомагають захистити шкіру від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням, та сприяють виробленню колагену, що підтримує еластичність шкіри.

Профілактика раку

Деякі дослідження показують, що сполуки в броколі, зокрема глюкозинолати, можуть мати протиракові властивості, допомагаючи організму виводити канцерогени та знижувати ризик розвитку певних видів раку.

Підтримка здоров'я кишківника

Високий вміст клітковини в броколі сприяє здоров'ю травної системи. Різні види клітковини, такі як целюлоза, пектин і лігнін, допомагають боротися із закрепами, полегшують роботу кишківника та знижують ризик розвитку онкологічних захворювань кишківника.

Поліпшення зору

Каротиноїди, які містяться в броколі, зокрема лютеїн та зеаксантин, корисні для підтримки здоров'я очей. Регулярне вживання броколі може допомогти знизити ризик вікових змін у сітківці.

Броколі часто рекомендують включати в раціон спортсменів і людей, які активно займаються фізичними навантаженнями. Високий вміст білка, вітамінів і антиоксидантів сприяє швидкому відновленню м'язів після тренувань. До того ж низький вміст калорій і висока поживність роблять броколі ідеальним продуктом для підтримання оптимальної ваги.

Кому не можна їсти броколі

Включення броколі до раціону може принести значну користь для здоров'я завдяки її багатому складу та численним корисним властивостям. Але хоча броколі є надзвичайно корисною, її вживання слід обмежити або уникати в деяких випадках:

Якщо є проблеми із щитоподібною залозою. Броколі містить гойтрогени, які можуть перешкоджати функції щитоподібної залози. Особливо це стосується осіб з гіпотиреозом або іншими розладами щитоподібної залози. Проте помірне споживання вважається безпечним, тоді як приготування броколі знижує рівень гойтрогенів.

За умови проблем з нирками. Оскільки броколі містить оксалати, які можуть призвести до утворення каменів у нирках, особам зі схильністю до ниркових проблем рекомендується обмежити споживання цього продукту.

Коли є проблеми з травленням. У броколі містяться певні види клітковини, які можуть бути важкими для засвоєння в деяких людей. Якщо ви помічаєте здуття, болі в животі або дискомфорт після вживання броколі, спробуйте зменшити її кількість у раціоні або вживати її після ретельного приготування.

Хоча рідко, але можливі алергічні реакції на броколі. Симптоми можуть містити свербіж, висипання або набряк. У разі появи таких симптомів слід припинити вживання броколі та звернутися до лікаря.

Броколі багата на вітамін K, який відіграє важливу роль у згортанні крові. Це може впливати на ефективність антикоагулянтів, таких як варфарин. Людям, які приймають такі ліки, слід консультуватися з лікарем щодо споживання броколі.

Броколі, багата на вітамін K, може впливати на згортання крові. Особам із тромбофілією або тим, хто приймає препарати для розрідження крові, слід уникати надмірного вживання броколі або проконсультуватися з лікарем.

Діти до 1 року. Незважаючи на високу поживну цінність, броколі не рекомендується для дітей до року через її складність для травлення. Її можна вводити в раціон поступово після консультації з педіатром.

Рекомендації щодо приготування та вживання

Щоб отримати максимальну користь від броколі, важливо правильно її готувати.

Приготування на парі є одним із найкращих способів зберегти поживні речовини в броколі. Готування на парі протягом 5-7 хвилин допомагає зберегти вітаміни та мінерали.

Вживання броколі в сирому вигляді є чудовим варіантом для тих, хто прагне зберегти максимум корисних речовин. У сирому вигляді броколі можна додавати в салати або подавати як закуску разом із соусами. Такий спосіб зберігає антиоксиданти, вітаміни та ферменти, які частково руйнуються під час теплового оброблення.