Як зробити лице худим без допомоги хірурга

Чи можливо схуднути лише на лиці, що робити, щоб лице та щоки стали меншими

Повне лице свідчить про зайву вагу у всьому тілі. Тому тактика коригування овалу і форми лиця повинна бути такою ж, як і при схудненні в цілому.

Але потрібно пам'ятати, що в окремих випадках на повноту лиця можуть впливати генетика, гормональний фон.

Чому лице може виглядати повним

Лице може виглядати не худим через гормональні порушення, наприклад, при гіпокортицизму (синдром Кушинга) при якому в крові утворюється надлишок гормону, що спричиняє так зване "місяцеподібне" лице. Збільшується область нижньої щелепи, носа і вух, а також кистей та стоп.

При пониженій функції щитоподібної залози, гіпотиреозі на лиці помітні набряклості під очима і на вилицях, шкіри бліда. За тиреотоксикозу може проявлятися набряк повік при загальному зниженні ваги та слабкості.

Хронічні захворювання нирок проявляються на лиці набряком під очима, більше вираженим в уранішні години.

Захворювання серцево-судинної системи можуть проявлятися набряками лиця.

Поради для схуднення обличчя та всього тіла

Найчастіше лице повніє на тлі загальної надбавки ваги, що є результатом неправильного харчування і відсутності фізичної активності. Зайві кілограми відкладаються по всьому тілі та на обличчі в тому числі. У більшості випадків особливості відкладення жируна тій чи іншій частині тіла обумовлені генетикою.

Тому, якщо ви хочете, щоб лице виглядало худішим потрібно працювати над схудненням всього тіла

Як схуднути на обличчі

Почніть споживати менше калорій, обмежте в раціоні жирну, солодку та смажену їжу. Важливо, щоб спалювалось більше калорій, ніж споживається.

Найкращий спосіб позбутися токсинів і жирів, які накопичуються в зайвих кілограмах і на обличчі також, це пити багато води. Зменште споживання солі, або продуктів із високим вмістом натрію

Щоб схуднути важливо бути активним - рухайтеся на велосипеді, ходіть пішки, сходами замість того, щоб їздити ліфтом, займайтеся щоденними фізичними вправами.

Спробуйте зробити лице худішим візуально

Поки ви худнете, спробуйте приховати те, що завдає вам дискомфорту. Спробуйте схуднути на лиці "візуально". Використайте для цього секрети макіяжу й укладки волосся, які візуально зроблять обличчя худішим.

Займайтесь фейсбілдінгом, робіть вправи для обличчя.

Вправи для схуднення обличчя

Усі вправи по фейсфітнесу прості, і для них вистачає 15 хвилин в день. Головне, як і в них видах фізичної активності, робити їх регулярно. Варто займатися перед дзеркалом, тоді можна бачити, як працюють м'язи. Ви можете виконувати їх у будь-який час упродовж дня.

Почніть із легеньких пощипувань уздовж лінії підборіддя від низу до мочок вух.

Помасажуйте щоки круговими рухами з ледь відкритим ротом.

Якомога ширше відкрийте рот, а потім стуліть. Повторіть вправу 10 разів.

Наберіть у рот повітря, роздувши щоки, затримайте його на кілька секунд, а потім відпустіть. Повторіть вправу 10 разів.

На затримці дихання по черзі надувайте спочатку одну щоку, потім іншу. Постарайтеся виконувати вправи у швидкому темпі. Зробіть-10 підходів.

Зробіть такий вираз обличчя, ніби збираєтеся поцілувати когось, звівши губи вперед, а потім усміхніться, не розтуляючи рот.

Висуньте нижню щелепу трохи вперед, зберіть губи трубочкою, витягайте їх вперед разом з шиєю. Одночасно з цим підіймайте голову і тягніться вгору, ніби хочете поцілувати стелю. Ви повинні відчути розтягування м'язів від підборіддя до грудини.

Затримуючи дихання, вимовить букву О. Висуньте язик, опустіть його вниз якнайнижчий, намагаючись дістати до підборіддя. Широко розплющте очі, підніміть погляд вгору, зробіть видих-вдих. Повторіть вправу три рази.

Читайте також: