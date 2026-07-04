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Молоді батьки Демі Даффін і Чарлі Гейз із Великої Британії згадали найстрашніші години свого життя, коли лікарі боролися за порятунок їхнього новонародженого сина Луки. Хлопчик народився без ознак життя, однак після тривалої реанімації медикам вдалося відновити його серцебиття.

Як передає Unilad, ще на третьому місяці вагітності лікарі повідомили парі, що у плода виявили гастрошизис — вроджену аномалію розвитку, за якої частина внутрішніх органів формується поза черевною порожниною.

У випадку Луки проблема стосувалася кишківника. Попри це медики запевнили майбутніх батьків, що патологія не має критичний вигляд, і вагітність перебуватиме під ретельним наглядом.

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Однак на 30-му тижні вагітності 17-річна Демі занепокоїлася, коли припинила відчувати рухи дитини.

Вона звернулася до лікарні, але після огляду її відпустили додому.

«Вони сказали, що з його кишківником усе гаразд і з ним нічого страшного немає. Нам сказали, що я буду проходити обстеження кожні декілька тижнів», — пригадала Демі.

Менш ніж через два тижні ситуація повторилася. Майбутня мама знову припинила відчувати рухи малюка й негайно поїхала до лікарні.

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Уже приблизно через годину лікарі встановили, що серцебиття Луки зупинилося. Медики ухвалили рішення негайно провести екстрений кесарів розтин.

Хлопчик народився на сім тижнів раніше терміну. Його вага становила лише 1,5 кілограма. На момент народження серцебиття у немовляти не було, тому лікарі одразу розпочали реанімаційні заходи та провели операцію, щоб урятувати йому життя.

Лука / © GoFundMe

19-річний Чарлі зізнався, що пережите стало для нього найважчим випробуванням.

«Бачити, як він народився мертвим, було дуже важко. Лікарям знадобилося близько години, щоб надати йому допомогу. Це була найтриваліша година в моєму житті. Але, слава Богу, у лікарні його вдалося повернути до життя», — розповів він.

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Пізніше лікарі повідомили молодим батькам, що якби Демі звернулася до медиків лише на декілька годин пізніше, шансів урятувати Луку вже не було б.

Після стабілізації стану хлопчика терміново перевезли до Королівської лондонської лікарні, де йому виконали ще одну складну операцію — хірурги повернули кишківник до черевної порожнини.

Відтоді Лука переніс ще дві операції. Протягом тривалого часу він перебував у відділенні інтенсивної терапії новонароджених під постійним наглядом лікарів і був підключений до апарата штучної вентиляції легень.

Минулого тижня медики змогли відключити немовля від апарата ШВЛ, однак воно й досі залишається в лікарні, де продовжує отримувати необхідне лікування.

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Чарлі також розповів про перший момент, коли вони з Демі змогли взяти сина на руки.

«Ми з Демі днями змогли взяти його на руки й уперше відчути контакт “шкіра до шкіри”. Це було неймовірно. Демі казала, який він легкий, але коли я взяв його на руки, мені здалося, що це найважча річ, яку я коли-небудь тримав. Це було буквально так, ніби я тримав у руках увесь свій світ. Я ніколи не забуду той момент».

Попри позитивні зміни, лікарі продовжують обережно оцінювати перспективи одужання хлопчика.

«Лікарі сказали нам не плекати надмірних сподівань, оскільки його стан може погіршитися в будь-який момент. Все, що ми можемо робити, — це продовжувати молитися. Ми не знаємо, коли він зможе повернутися додому. Але лікарі сказали, що це займе багато часу», — додав батько.

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