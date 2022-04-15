51-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

51-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки долі.

Кажуть, що дослідники виявили на картах Таро зображення древніх єгипетських символів і вавилонських знаків.

Першим відомим зразком карт Таро, які були створені на замовленням аристократів, стала колода Таро Вісконті-Сфорца, яку виготовили в 1450 році в Мілані. За століття карти Таро пройшли тривали шлях і стали дуже популярним засобом для ворожіння.

Карти Таро не показують майбутнього, а лише його ймовірності. Також вони озвучують підказки долі.

Що ж на нас усіх чекає 15 квітня 2022 року, у 51-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо три карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі.

Перша карта у розкладі - "Дев'ятка пентаклів" вказує, що ви знаходитесь в тому періоді життя, коли для вас важливими є впевненість, самодостатність, незалежність тощо. Іноді карта може означати, що ви близькі до досягнення своєї цілі, але поки цього не зробили. Необхідно ще докласти трохи зусиль. Ви маєте гарну самодисципліну та самоконтроль, що дозволить отримати бажаний результат.

Також ви повинні виявити збереженість, якщо хочете довести справу до кінця. Можливо, вам доведеться чимось жертвувати на цей момент, але результати будуть вартувати того.

Наступна карта у розкладі "П'ятірка кубків". Вона свідчить, що зовсім недавно у вашому житті сталася неприязна ситуація. Щоб вона відбулася не просто так, потрібно зробити висновки і отримати дорогоцінний досвід. Це означає, що вам більше не можна наосліп довіряти людям і здійснювати легковажні вчинки. Настав час зміни: тепер ви повинні оцінювати кожен крок і бути більш уважним. Якщо не змінити поведінку, то такі ситуації будуть повторюватися знову і знову.

А, можливо, ситуація склалася не так, як ви очікували, що викликає сум, жаль та розчарування. Замість того, щоб жити далі, ви волієте потонути у жалях до себе. Все на цьому ви можете зосередитися - це факт невдач, які стали реальність. Потрібно це пережити, так, можна погорювати, але встановити тимчасову межу жалю до себе, а потім візьміть себе в руки та рухайтеся далі.

Поява цієї карти передбачає, що ви застряли в минулому, і не можете його відпустити. Коли ви думаєте про те, що сталося, ваші думки наводять старі рани і гіркі спогади. Ви можете визнати себе або вважати себе жертвою життєвих обставин, але ці негативні емоції мішають вам повністю розкрити свій потенціал. Відпустіть їх, щоб рухатися далі, і отримати позитивні зміни.

Закінчує наш сьогоднішній розклад карта "Вісімка жезлів". Ця карта символізує поспішні дії та рішення, швидкий розвиток подій, рух вперед до наміченої цілі, попри перешкоди. Всі події прискорюються, а енергія концентрується. Очікуйте на важливі події.

Також йдеться про творчий прорив та появу нових друзів. Йдеться про розуміння, що рішення слід ухвалювати правильно та швидко. Карта нагадує про те, що варто стрімко рухатися до своїх цілей.

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