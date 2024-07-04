"Колісниця": значення карти Таро

Карта Таро "Колісниця" є сьомою картою старших арканів у колоді Таро. Вона символізує перемогу, самоконтроль та прогрес. Як і багато інших карт Таро, її походження сягає середньовічної Європи, де Таро використовувалося як інструмент для ворожіння і медитації.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Колісниця": історія

Іконографія карти "Колісниця" була вперше задокументована в італійських колодах XV століття.

Карта "Колісниця" є однією з найстаріших іконографічних зображень у колодах Таро. У колодах, що виникли в Італії в XV столітті, вона часто мала зображення тріумфальної колісниці, подібної до римських військових колісниць. Це відображало перемогу і тріумф, що були важливими темами в культурі того часу.

У Марсельській колоді XVII століття "Колісниця" зображує візника, який стоїть на колісниці, запряженій двома кіньми або сфінксами. Цей образ підкреслює контроль і управління протилежними силами, що є ключовим символом карти.

У колоді Райдера-Вейта, створеній у 1909 році, карта "Колісниця" набула нового вигляду, включаючи додаткові символи, такі як нескінченний символ над головою візника і сфінкси замість коней. Це підкреслювало духовний і езотеричний аспект контролю і волі.

Карта Таро "Колісниця": символізм зображення

На карті "Колісниця" зазвичай зображено візника, що стоїть на колісниці, запряженій двома сфінксами або кіньми, часто чорним і білим, які символізують протилежні сили. Візник тримає у руках кермо або жезл, символізуючи контроль і волю. Сам візник одягнений в броню, що підкреслює захист і готовність до боротьби. На фоні часто видно місто або небо, що символізує подорож і ціль.

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Карта Таро "Колісниця": пряме значення

Перемога : досягнення успіху через рішучість і самоконтроль.

: досягнення успіху через рішучість і самоконтроль. Прогрес : рух вперед, подорож або зміни.

: рух вперед, подорож або зміни. Контроль : управління протилежними силами або ситуаціями.

: управління протилежними силами або ситуаціями. Воля: сила волі і рішучість у досягненні мети.

Карта Таро "Колісниця": перевернуте значення

Втрата контролю : неможливість керувати ситуацією або своїми емоціями.

: неможливість керувати ситуацією або своїми емоціями. Перешкоди : затримки або проблеми на шляху до мети.

: затримки або проблеми на шляху до мети. Конфлікт : боротьба між протилежними силами або внутрішній конфлікт.

: боротьба між протилежними силами або внутрішній конфлікт. Бездіяльність: відсутність прогресу або руху вперед.

Карта Таро "Колісниця": кабала

В системі кабали карта "Колісниця" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ח" (Хет). Хет символізує життєву силу і захист. На древі життя карта "Колісниця" пов'язана зі шляхом, що з'єднує сефіри Біна (Розуміння) і Гебура (Суворість). Це шлях дисципліни і контролю, що підкреслює необхідність балансування протилежних сил для досягнення успіху.

Карта Таро "Колісниця": астрологія

В астрології карта "Колісниця" асоціюється зі знаком зодіаку Рак. Рак символізує емоційність, сім'ю і захист. Планета, пов'язана з цією картою, - Місяць, який впливає на інтуїцію, емоції і підсвідомість.

Карта Таро "Колісниця": езотерика

В езотериці "Колісниця" символізує подорож до самопізнання і духовного розвитку. Вона нагадує про необхідність самоконтролю і рішучості для подолання труднощів і досягнення цілей. Карта також вказує на важливість балансу між протилежними силами і гармонії між внутрішніми і зовнішніми аспектами життя.

Карта "Колісниця" є потужним символом перемоги, самоконтролю і прогресу. Вона нагадує про важливість рішучості, волі і балансу на шляху до успіху.

Нагадаємо, що раніше ми писали про карту Таро "Правосуддя".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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