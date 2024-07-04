Нещасний випадок: як поліцейський втратив роботу через сир

Також його оштрафували на сотні євро.

У Німеччині поліцейський втратив роботу після того, як забрав собі 180 кілограмів сиру, який висипався із вантажівки внаслідок нещасного випадку.

Про це пише Spiegel.

Насправді він повинен був охороняти місце аварії, але натомість дорожній патрульний під'їхав до пошкодженого контейнера вантажівки на поліцейському автобусі та попросив співробітника рятувальної компанії передати йому сир.

У результаті, він вкрав дев'ять великих упакувань сиру, кожне вагою 20 кілограмів та вартістю 554 євро, з машини, що перекинулася.

"Деякі пакети відповідач приніс до офісу", - йдеться в заяві. Можна припустити, що він також залишив щось для себе, своїх друзів та родичів.

У зверненні полісмен заявив, що сир практично нічого не вартий і він хотів врятувати його від знищення. Також він стверджував у суді, що "загалом не їсть сир чедер".

Тим часом, суд побачив інше: чоловік скоїв крадіжку під час виконання службових обов'язків у формі та з табельною зброєю. "Такою поведінкою обвинувачений завдав серйозної шкоди репутації поліції країни", - йдеться у повідомленні. "Неважливо, чи мав сир невелику цінність. Насправді обов'язком офіцера було запобігти крадіжці".

Суд залишив за собою право накласти штраф у розмірі 90 денних ставок – 25 євро кожна. Після закінчення кримінального провадження було порушено дисциплінарне провадження. Адміністративний суд ухвалив, що чиновника буде усунено з посади. Він оскаржив це рішення, але марно.

Нагадаємо, в Україні суд на 56 років заборонив водію керувати автомобілем. Стало відомо, що накоїв чоловік.

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