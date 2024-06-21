Купала 24 червня 2024 року: що варто робити

На Купала люди збираються разом під вогнищем, співають пісні, танцюють і влаштовують різноманітні ігри та забави.

Свято Купала (або Івана Купала) — це давній слов'янський обряд, пов'язаний з обрядами літнього сонцестояння, який відзначається в ніч 24 червня за новим стилем).

Це свято має велике культурне значення серед слов'ян і є символом зміни сезону та плодючості.

Ось кілька традиційних обрядів і звичаїв, які можна виконати під час свята Купала:

Паління купальського вогнища: одним з головних обрядів є паління великого вогнища. Це символізує очищення, знищення негативної енергії і приваблює благословення від сонця.

одним з головних обрядів є паління великого вогнища. Це символізує очищення, знищення негативної енергії і приваблює благословення від сонця. Водні обряди: важливою частиною свята є купання в річці, озері або просто обливання водою. Це символізує очищення, оновлення і принесення щастя.

важливою частиною свята є купання в річці, озері або просто обливання водою. Це символізує очищення, оновлення і принесення щастя. Весільні обряди: часто під час свята Купала влаштовувалися весілля, оскільки це час плодючості і родючості. Традиційно молоді пари влаштовували обряди для залучення багатства та щастя у майбутнє життя.

часто під час свята Купала влаштовувалися весілля, оскільки це час плодючості і родючості. Традиційно молоді пари влаштовували обряди для залучення багатства та щастя у майбутнє життя. Квіткові вінки: дівчата сплітають вінки з трав і квітів із символічним значенням. Це може бути частиною обряду облиття водою чи просто прикраса для волосся.

дівчата сплітають вінки з трав і квітів із символічним значенням. Це може бути частиною обряду облиття водою чи просто прикраса для волосся. Нічні обряди: люди збираються разом під вогнищем, співають пісні, танцюють і влаштовують різноманітні ігри та забави. Це свято також часто супроводжується музикою і різними розвагами.

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Ці обряди мають глибокі корені в давніх традиціях і відображають повагу до природи, сонця і зміни сезонів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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