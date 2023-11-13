Молодик 13 листопада 2023 року: що можна робити і що категорично заборонено

Молодик - це хороший час, щоб притягнути позитивні зміни у своє життя.

Ось деякі загальні поради, які можуть стосуватися цього періоду з астрологічної точки зору:

Почини новий проєкт: Молодий Місяць вважається часом нового початку. Це чудовий час для запуску нових проєктів, задумів або планів. Використайте енергію Молодого Місяця, щоб розпочати щось свіже і те, що окриляє. Встанови наміри: Запиши свої наміри або цілі на папері під час Молодого Місяця. Фокусуйся на тому, чого ти хочеш досягти в майбутньому. Визначення цілей може допомогти зосередитися на досягненні успіху. Медитуй або відпочивай: Молодий Місяць також може бути часом внутрішнього спокою і відновлення. Візьміть собі час для медитації, релаксації або просто зробіть щось, що допоможе вам відновити енергію і зосередитися на своєму внутрішньому світі. Відмовся від негативності: Молодий Місяць може бути часом очищення і звільнення від негативних енергій. Спробуйте позбутися старих патернів, переживань або думок, які тримають вас у минулому. Спрямуйте свою увагу на позитивність і сприйняття нових можливостей. Практикуй ритуали або церемонії: Деякі люди використовують Молодий Місяць для проведення особистих ритуалів або церемоній. Це може включати запалення свічок, молитву, виконання особливих рухів або будь-які інші дії, які мають для вас особливе значення.

Знову ж таки, слід пам'ятати, що ці поради базуються на загальних віруваннях, пов'язаних з астрологією, і не є науково підтвердженими фактами. Ви можете використовувати їх як інструмент для особистого розвитку, але завжди слухайте свою внутрішню інтуїцію та відповідайте на свої власні потреби та цінності.

Молодик 13 листопада 2023 року: що не рекомендується робити

Деякі загальні рекомендації щодо того, що категорично не рекомендується робити під час молодика, можуть включати наступне:

Здійснювати важливі рішення. Оскільки молодик вважається часом нового початку та може бути пов'язаний зі змінами, то не рекомендується здійснювати важливі рішення на цей період. Кріпитися в думках про негативне або минуле. Молодик - це час для початку нового циклу, тому не слід зациклюватися на негативних думках, переживаннях або подіях з минулого. Виконувати ритуали або практики, які можуть завдати шкоди іншим або зіткнутися з негативною енергією. Це може включати практики, які привертають зло, або ритуали, які виконуються з негативними намірами. Займатися спортом або фізичною активністю, яка може завдати шкоди здоров'ю. Оскільки молодик пов'язаний зі змінами та внутрішніми процесами, то не рекомендується перевантажувати своє тіло або піддаватися стресовим ситуаціям.

Загалом, важливо дотримуватися здорового глузду та слухати своє тіло та інтуїцію під час молодика.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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