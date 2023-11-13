Астрологічний прогноз на 13 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і треба! — складати плани на найближче майбутнє: будучи зафіксованими в цей час, вони обов'язково збудуться.

Символ дня: Світильник.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: імунна система.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень – зокрема, і призвести до хвороб мозку.

Харчування дня: день сприятливий для очищення організму, тому показана сувора дієта і трав'яні чаї без цукру.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна створювати талісмани та обереги, а також знімати псування та пристріт.

Сни дня: сни нинішньої ночі переважно позитивні – із приємним сюжетом та світлою енергетикою, від них залишається відчуття радості щастя.

Табу дня: категорично не можна бажати комусь зла, оскільки бумеранг прилетить практично миттєво.

Цитата дня: «Не думай сьогодні про дрібниці, які не вдалися, подивися на все, що тобі вдалося зробити, – це чудово» (Марк Леві).

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