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Астрологический прогноз на 13 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 ноября

Светильник - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно! – составлять планы на ближайшее будущее: будучи зафиксированными в это время, они обязательно сбудутся.

Символ дня: Светильник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: иммунная система. 

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые могут быть чреваты серьезными осложнениями – в том числе, и привести к болезням мозга. 

Питание дня: день благоприятен для очищения организма, поэтому показана строгая диета и травяные чаи без сахара. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги, а также снимать порчу и сглаз. 

Сны дня: сны нынешней ночи преимущественно позитивные – с приятным сюжетом и светлой энергетикой, от них остается ощущение радости счастья. 

Табу дня: категорически нельзя желать кому-либо зла, поскольку бумеранг прилетит практически мгновенно. 

Цитата дня: «Не думай сегодня о мелочах, которые не получились, посмотри на все, что тебе удалось сделать – это же замечательно» (Марк Леви). 

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Дата публикации
Просмотры
23
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