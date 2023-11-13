Астрологический прогноз на 13 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – и нужно! – составлять планы на ближайшее будущее: будучи зафиксированными в это время, они обязательно сбудутся.

Символ дня: Светильник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: иммунная система.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые могут быть чреваты серьезными осложнениями – в том числе, и привести к болезням мозга.

Питание дня: день благоприятен для очищения организма, поэтому показана строгая диета и травяные чаи без сахара.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги, а также снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи преимущественно позитивные – с приятным сюжетом и светлой энергетикой, от них остается ощущение радости счастья.

Табу дня: категорически нельзя желать кому-либо зла, поскольку бумеранг прилетит практически мгновенно.

Цитата дня: «Не думай сегодня о мелочах, которые не получились, посмотри на все, что тебе удалось сделать – это же замечательно» (Марк Леви).

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