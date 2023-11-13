Нетаньягу не виключає угоду з ХАМАСом щодо обміну заручниками 

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що може бути потенційна угода про обмін захоплених заручників із ХАМАСом, - інформує NBC News.

Нетаньягу сказав журналістам, що «може бути» потенційна угода про обмін заручників із ХАМАС, але відмовився надати будь-які додаткові подробиці, заявивши, що це може зірвати делікатні переговори щодо звільнення тих, хто захоплений у полон бойовиками.

«Я думаю, що чим менше я буду говорити про це, тим більше збільшуватиму шанси, що це матеріалізується», — сказав він в інтерв’ю.

Минуло понад місяць відтоді, як ХАМАС розпочав свою терористичну атаку на Ізраїль 7 жовтня у жорстокій формі, у результаті якої загинуло понад 1200 людей і близько 220 людей було взято в заручники.

За наступними тижнями безжальні бомбардування Гази Ізраїлем у відповідь призвели до загибелі понад 11 000 людей, у той час, як понад 1,6 мільйона людей були переміщені, згідно з даними медичних працівників в обложеному анклаві за оцінками ООН.

Нагадаємо, раніше лідер терористичної організації “Хезболла” Гасан Насралла назвав головною метою “припинення вогню” в Секторі Гази, а лише другорядною - “перемогу ХАМАС” у протистоянні з Ізраїлем.

Читайте також: