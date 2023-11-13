Українські сапери розмінували ще майже дві тисячі гектарів території держави

Від початку тижня з 06 жовтня по 12 листопада саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 2804 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 1813,50 га.

Про це інформує Державна спеціальна служба транспорту

Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 84258 вибухонебезпечних предметів.

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Загалом розміновано (перевірено) територію площею 37415,20 гектарів.

Акваторії – 21,35 га

Автомобільних доріг – 708,28 км

Залізничних колій – 2241,11 км

Лінії електромереж – 323,09 км

Газогонів – 35 км

"ДССТ - це мінус - МІНИ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Рятувальники радять звірятися з нею, щоб не втрапити в неприємності під час поїздок регіонами країни.

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