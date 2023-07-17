Молодик 17 липня 2023 року: три цікаві та сильні ритуали

Зважаючи на погляд езотерики на період Молодого Місяця, ось три можливі сильні ритуали, які ви можете спробувати:

Зарядження кристалами: Використовуйте енергію Молодого Місяця, щоб зарядити свої кристали. Поставте свої кристали під промінь Молодого Місяця на вікні протягом ночі або ранку. Візьміть їх у руки під час цього процесу і надішліть їм свої наміри та бажання. Віриться, що Молодий Місяць допоможе зарядити кристали з новою енергією і підсилити їх потужність. Медитація на інтенції: Використайте цей час для глибокої медитації на своїх намірах і цілях. Зосередьтеся на тому, чого ви хочете досягти або змінити в своєму житті. Візьміть декілька хвилин, щоб сфокусувати свою увагу, візуалізувати свої цілі і відправити їх до Всесвіту. Працюйте зі своїм внутрішнім ядром сили та віри в свої наміри. Запис візуалізації та афірмацій: Сідайте з блокнотом та ручкою, та запишіть візуалізацію або афірмації, які описують ваші мрії та бажання. Під час Молодого Місяця прочитуйте їх вголос або читайте вголос перед сном. Віриться, що це допоможе впровадити ваші наміри в підсвідомий рівень і підсилити вашу енергію та спрямованість на досягнення мети.

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Важливо зазначити, що езотерика не є науковою дисципліною, і результати таких ритуалів можуть бути підсвідомими або суб'єктивними. Виберіть ті ритуали, які вам особисто близькі і комфортні, і використовуйте їх як інструмент для свого особистого розвитку і духовного зростання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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