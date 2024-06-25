Ретроградний Сатурн 2024: три езотеричні ритуали для оновлення

Ритуали під час ретроградного Сатурну можуть значно сприяти внутрішньому очищенню та духовному оновленню.

Ретроградний Сатурн 29 червня - 15 листопада 2024 року є часом для саморефлексії, перегляду старих уроків і підготовки до нового циклу.

Ось три езотеричні ритуали, які можуть допомогти вам у цей період:

Ретроградний Сатурн 2024: ритуал очищення простору

Матеріали:

Пало санто або біла шавлія

Свічка

Чаша з водою

Кристал (наприклад, аметист або кварц)

Інструкції:

Запаліть свічку і тримайте її поруч. Запаліть пало санто або білу шавлію і обійдіть з нею приміщення, зосереджуючись на кожному куточку. Уявляйте, як дим очищає простір від негативної енергії. Після завершення очищення, занурте кристал у чашу з водою, уявляючи, як вода наповнює його чистою енергією. Помістіть кристал на вівтар або у центрі кімнати, щоб він продовжував наповнювати простір позитивною енергією.

Ретроградний Сатурн 2024: ритуал звільнення від старого

Матеріали:

Папір і ручка

Чорна свічка (символізує відпускання)

Металева чаша або вогнетривкий контейнер

Інструкції:

Напишіть на папері всі старі звички, страхи, обмеження або негативні переживання, які ви хочете відпустити. Запаліть чорну свічку і сконцентруйтеся на її полум'ї, уявляючи, як воно поглинає всі негативні емоції та обмеження. Спаліть папір над металевою чашею, дозволяючи вогню трансформувати старе у попіл. Уявляйте, як ви звільняєтеся від цього вантажу. Після завершення, загасіть свічку і викиньте попіл у землю, символізуючи відпускання та оновлення.

Ретроградний Сатурн 2024: ритуал намірів на майбутнє

Матеріали:

Біла свічка (символізує нові починання)

Папір і ручка

Лавровий лист

Інструкції:

Запаліть білу свічку і розслабтеся, вдихаючи і видихаючи глибоко. Напишіть на папері свої наміри, цілі та бажання на майбутнє. Будьте конкретними і позитивними. Покладіть лавровий лист на папір і скрутіть його в рулон. Тримайте цей рулон в руках і уявляйте, як ваші наміри стають реальністю. Помістіть рулон на вівтар або у спеціальне місце, де він буде нагадувати вам про ваші цілі.

Ці ритуали допоможуть вам використати період ретроградного Сатурна для глибокого очищення, звільнення від старого та підготовки до нових починань.

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Виконання цих практик допомагає звільнитися від минулих обмежень, застарілих енергій і налаштуватися на позитивні зміни, що сприяє гармонізації життя та зміцненню внутрішньої сили. Важливо підходити до цих ритуалів з відкритим серцем і чистими намірами, щоб максимально використати енергії цього періоду для свого зростання і розвитку.

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