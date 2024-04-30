Таропрогноз на травень 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро тривалий час є вірними помічниками людей у пошуках істини та ймовірного майбутнього. Також вони дозволяють зазирнути у недалеке минуле та зрозуміти, чому ми вчинили так, а не інакше. Завдяки цьому інструменту для ворожіння ви можете дізнатися більше про свою душу та запланувати свій подальший розвиток.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Четвірка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз та егоїзм. Вона розповідає про розчарування та можливий розрив стосунків, бажання йти своїм шляхом, але й невпевненість у собі, необхідність зцілення душевних ран, душевну черствість, відмову від подарунків долі, пасивність та апатію, застій у житті.

"Четвірка кубків" говорить про час, коли ми йдемо в себе, створюємо захисні стіни перед зовнішнім світом і не хочете ділитися з іншими ні думками, ні почуттями. В цей період ми стаємо абсолютними інтровертами, але за іронією долі, саме він може освітитися спалахом творчої активності, якщо, звісно, ми збережемо мотивацію до схожих справ.

Не варто все брати близько до серця. Не думайте, що вас ніхто не любить. Ця апатія лише означає емоційну кризу, саме тому потрібно відкрити ширше очі й зрозуміти, що доля дарує вам подарунки, а невдовзі до вас повернуться самомотивація та внутрішня гармонія, варто докласти трохи зусиль. Проте ніхто це не зробить за вас. Розуміння себе може стати першим кроком до відродження.

Ця карта свідчить про гнучкість та вміння жонглювати у різних життєвих ситуаціях. Вона повідомляє про вмілий стан справ, пристосування до очікувань, одночасне виконання кількох справ, розв'язання чималої кількості проблем, впевненість у собі, спілкування з іншими людьми, вміння спіймати свій час за хвіст, розуміння змін, які відбуваються навкруги.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою думку, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Зірка"

Ця карта свідчить про натхнення, ідеальну любов, розкриття істини. Вона нагадує про здійснення мрій, підказує, що для щастя необхідні самоаналіз та тверді переконання, говорить про світло в кінці тунелю, тверду віру в успіх, ідеалізацію людини або цілі, підвищення інтуїції та новий рівень довіри у стосунках з людьми.

Ваше самовираження досягне найвищої точки, ви зможете працювати мало не з енергіями Всесвіту, сподіватися на краще і бути впевненими у своєму майбутньому. Ситуація досить оптимістична, але вам потрібно вірити у себе.

Для початку слід відновити мир у своїй душі та ви будете задоволені собою і своїм шляхом у житті. Але "Зірка" - це більше карта натхнення, ніж практичних порад.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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