Таропрогноз на май 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро долго верны помощникам людей в поисках истины и вероятного будущего. Также они позволяют заглянуть в недалекое прошлое и понять, почему мы поступили так, а не иначе. Благодаря этому инструменту для гадания вы можете узнать больше о своей душе и запланировать дальнейшее развитие.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Четверка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам Таро, свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе и эгоизме. Она рассказывает о разочаровании и возможном разрыве отношений, желании идти своим путем, но и неуверенности в себе, необходимости исцеления душевных ран, душевной черствости, отказе от подарков судьбы, пассивности и апатии, застоя в жизни.

"Четверка кубков" говорит о времени, когда мы идем в себя, создаем защитные стены перед внешним миром и не хотите делиться с другими ни мыслями, ни чувствами. В этот период мы становимся абсолютными интровертами, но по иронии судьбы, именно она может осветиться вспышкой творческой активности, если, конечно, мы сохраним мотивацию к подобным делам.

Не стоит все брать близко к сердцу. Не думайте, что вас никто не любит. Эта апатия лишь означает эмоциональный кризис, поэтому нужно открыть шире глаза и понять, что судьба дарит вам подарки, а вскоре к вам вернутся самомотивация и внутренняя гармония, стоит приложить немного усилий. Однако никто этого не сделает за вас. Понимание себя может стать первым шагом к возрождению.

Эта карта свидетельствует о гибкости и умении жонглировать в разных жизненных ситуациях. Она сообщает об умелом положении дел, приспособлении к ожиданиям, одновременном выполнении нескольких дел, решении немалого количества проблем, уверенности в себе, общении с другими людьми, умении поймать свое время за хвост, понимании происходящих вокруг изменений.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Двойка жезлов"

Эта карта рассказывает о достижениях, смелости, мирских желаниях и личной силе. В отношениях вас обманчиво может увлечь ощущение всесильности. Также не исключено, что вы убеждаете других людей в своих талантах. Смело отстаивайте свое мнение, чтобы оставить след на земле. Вам нужно быть одновременно гибкими и настойчивыми. Подхватывайте новые идеи, расширяйте новые горизонты, но пройдите испытания на зрелость суждений.

Возможно, вас увлечет эйфория, словно от нескольких бокалов шампанского, и вы будете уверены в том, что вы можете сказать и сделать то, на что были неспособны раньше. Однако не стоит быть высокомерным и напыщенным. Но и пора проявить инициативу.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Звезда"

Эта карта свидетельствует о вдохновении, идеальной любви, раскрытии истины. Она напоминает об осуществлении мечтаний, подсказывает, что для счастья необходимы самоанализ и твердые убеждения, говорит о свете в конце тоннеля, твердой вере в успех, идеализации человека или цели, повышении интуиции и новом уровне доверия в отношениях с людьми.

Ваше самовыражение достигнет высочайшей точки, вы сможете работать чуть ли не с энергиями Вселенной, надеяться на лучшее и быть уверенными в своем будущем. Ситуация достаточно оптимистичная, но вам нужно верить в себя.

Для начала следует восстановить мир в своей душе и вы будете довольны собой и своим путём в жизни. Но "Звезда" – это больше карта вдохновения, чем практических советов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.