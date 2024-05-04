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Три знака Зодиака, которые могут найти новые решения старых проблем

Три знака Зодиака, которые могут найти новые решения старых проблем

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день пользуется у астрологов не самой лучшей репутацией, недаром его символом является болото. Он неблагоприятен для любых дел, что в выходной совсем не критично, а вот анализировать сложившуюся в жизни ситуацию не только можно, но и нужно, тем более, что в это время на свою жизнь удастся посмотреть со стороны. 

Сегодня, 4 мая, проанализировать свою жизнь, посмотрев на нее со стороны, смогут понять, как им действовать дальше, отыскав новые решения старых проблем. 

Телец 

Тельцам, которые с большим трудом перестраиваются на новый лад, нужно хотя бы попытаться подойти к решению существующей у них проблемы с другой – непривычной – им стороны. Ломать шаблоны – в том числе, и ментальные – непросто, но результат того стоит. 

Весы 

Весам, которые, даже решая элементарные задачи, без остановки колеблются и никак не могу пристать к одному «берегу», нужно научиться соединять два варианта развития событий в одно – таким образом им удастся найти третий выход из сложившейся ситуации. 

Скорпион

Скорпионам, которые, как правило, все решения принимают самостоятельно, сегодня не только можно, но и нужно посоветоваться с теми, кому они доверяют: эти люди могут натолкнуть их на неожиданную и оригинальную мысль, до которой они сами никогда бы не додумались. 

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