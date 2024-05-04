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Астрологический прогноз на 4 мая

Астрологический прогноз на 4 мая

Жаба - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нельзя также проявлять эмоции – они усложнят отношения с окружающими людьми и миром в целом. 

Символ дня: Жаба. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: аквамариновый, бирюзовый. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: 

Болезни дня: бедра. 

Питание дня: голодание и пост в этот день будут максимально результативны. 

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно удобрять и мульчировать почву, полоть и прореживать всходы. 

Магия и мистика дня: можно делать талисманы амулеты, привлекающие любовь и дружбу. 

Сны дня: сон нынешней ночи может много рассказать человеку о самом себе, поэтому необходимо тщательно их проанализировать. 

Табу дня: необходимо опасаться темноты – в такое время суток по улицам лучше не ходить. 

Цитата дня: «Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас» (Линдон Джонсон). 

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