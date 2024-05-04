В Сумской области произошло 120 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 3 мая 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 120 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
- Середино-будская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов), минометов (3 взрыва) и совершил атаку FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольская громада: совершена атака FPV-дронами (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (4 взрыва).
- Краснопольская громада: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Великописаревская громада: русские ударили из ствольной артиллерии (14 взрывов).
- Эсманьская громада: зафиксированы пуски ракет НАР с самолета (5 взрывов) и минометные обстрелы (19 взрывов).
- Хотинская громада: совершены обстрелы из пулемета, миномета (6 взрывов), танка (6 взрывов) и сброс с БПЛА взрывчатки ВОГ (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: враг бил из РСЗО «Град» (7 взрывов) и ствольной артиллерии (9 взрывов).
- Николаевская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Миропольская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: зафиксированы минометные обстрелы (18 взрывов).
Напомним, заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины. Впрочем, у врага недостаточно сил для захвата областных центров.
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