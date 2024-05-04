На Сумщині сталося 120 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 3 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів), мінометів (3 вибухи) та здійснив атаку FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено атаку FPV-дронами (5 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Краснопільська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (14 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано пуски ракет НАР з літака (5 вибухів) та мінометні обстріли (19 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріли з кулемету, міномету (6 вибухів), танку (6 вибухів) та скидання з БпЛА вибухівки ВОГ (3 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з РСЗВ «Град» (7 вибухів) та ствольної артилерії (9 вибухів).

Миколаївська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів).

Нагадаємо, заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу в районі Харківщини та Сумщини. Втім, у ворога недостатньо сил для захоплення обласних центрів.

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