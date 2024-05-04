Астрологічний прогноз на 4 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна виявляти емоції – вони ускладнять взаємини з оточенням та світом загалом.

Символ дня: Жаба.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір: аквамариновий, бірюзовий.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз, жовтий нефрит.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Харчування дня: голодування та піст цього дня будуть максимально результативними.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна удобрювати та мульчувати ґрунт, полоти і проріджувати сходи.

Магія та містика дня: можна робити талісмани та амулети, які приваблюють кохання та дружбу.

Сни дня: сон цієї ночі може багато розповісти людині про неї, тому необхідно ретельно його проаналізувати.

Табу дня: необхідно побоюватися темряви – у такий час доби вулицями краще не ходити.

Цитата дня: "Нам не дано повернути вчорашній день, але те, що буде завтра, залежить від нас" (Ліндон Джонсон).

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