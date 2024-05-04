Донецьк окупанти перетворили на "парник" для злочинців та рецидивістів з РФ

Окупаційна влада на ТОТ створила практично парникові умови для злочинців та рецидивістів з усієї Росії.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Сюди з’їжджаються вбивці, аби уникнути відповідальності у себе вдома. Який спосіб життя ведуть на тимчасово окупованій Україні пояснювати буде зайвим. Адже вбивства, крадіжки та мародерства стали тут вже буденним явищем", - йдеться у повідоменні.

Нещодавно у Донецьку “засвітився” вбивця муедзина Ібрахіма Ісяняєва колишній найманець ПВК "Вагнер" Раіль Хайров. До цього його вже судили за вбивство, але помилували, щоб відправити на фронт.

"Чи судитимуть зараз — скоріш за все Раіль знову поповнить ряди “добровольців” російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині. Для Кремля та окупаційної влади такі випадки просто ідеальні для покращення свого мобілізаційного фонду. Але не тільки злочинці стають в ряди окупантів, також наркоманами із Чечні чи жінками із виправних колоній", - читаємо у повідомленні.

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Центр національного спротиву нагадує — кожен, хто прийде на українську землю з поганими намірами, буде притягнутий до відповідальності або знищений.

Нагадаємо, що в Донецьку помер американець Рассел Бентлі з позивним "Техас", який від 2014 року воював на боці окупантів та працював на російську пропаганду.

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