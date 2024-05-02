Окупанти вбили бабусю та її 12-річну онуку в Донецькій області

Російська армія завдала удару по селищу Мемрик Покровського району на Донеччині. Попередньо, окупанти атакували населений пункт з РСЗВ "Град". Тілесні ушкодження, несумісні з життям, зазнали 65-річна бабуся та її онука 12 років.

Про це повідомли в Донецькій обласній прокуратурі.

2 травня о 18:30 год. ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля домоволодіння автомобіль. Внаслідок удару 65-річна бабуся та її онука отримали смертельні поранення.

"35-річна матір дитини та 68-річний сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості. Лікарі діагностували у них осколкові й мінно-вибухові травми. На момент обстрілу місцеві жителі перебували на подвір’ях будинків", - заявили в прокуратурі.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 2 травня росіяни атакували місто Дергачі Харківської області постраждали восьмеро дітей, які на момент удару були у спортивному клубі.

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