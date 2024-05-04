Оккупационные власти на ТОТ создали практически парниковые условия для преступников и рецидивистов со всей России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Сюда съезжаются убийцы во избежание ответственности у себя дома. Какой образ жизни ведут на временно оккупированной Украине объяснять будет лишним. Ведь убийства, кражи и мародерства стали здесь уже обыденным явлением", — говорится в сообщении.

Недавно в Донецке "засветился" убийца муэдзина Ибрахима Исяняева бывший наемник ППК "Вагнер" Раиль Хайров. До этого его уже судили за убийство, но пощадили отправить на фронт.

"Судят ли сейчас — скорее всего Раиль снова пополнит ряды "добровольцев" российской армии и пойдет завершать свою мерзкую жизнь в одной из лесопосадок на украинской Донбассе. Для Кремля и оккупационных властей такие случаи просто идеальны для улучшения своего мобилизационного фонда. Но не только преступники" становятся в ряды окупантов, также наркоманами из Чечни или женщинами из исправительных колоний", — читаем в сообщении.

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Центр национального сопротивления напоминает: каждый, кто придет на украинскую землю с плохими намерениями, будет привлечен к ответственности или уничтожен.

Напомним, что в Донецке скончался американец Рассел Бентли с позывным "Техасом", который с 2014 года воевал на стороне оккупантов и работал на российскую пропаганду.

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