Anonymous увімкнули на частотах окупантів гімн України

Координація була порушена.

Хакерська група Anonymous зламали частоти військових РФ.

На них було увімкнено державний гімн України.

"Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – йдеться в повідомленні.

Anonymous hackers put the #Ukrainian anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Втрати росіян, які воюють проти України: