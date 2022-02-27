Anonymous включили на частотах оккупантов гимн Украины

Координация была нарушена.

Хакерская группа Anonymous сломала частоты военных РФ.

На них включен государственный гимн Украины.

"Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться", – говорится в сообщении.

Anonymous hackers put the #Russian anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F — NEXTA (@nexta_tv) 27 февраля 2022

Потери россиян, воюющих против Украины: