Дмитро Дікусар повідомив про тяжку втрату на фронті: "Ми стали як брати"

Український хореограф Дмитро Дікусар, який від початку повномасштабного російського вторгнення служить на фронті, повідомив про тяжку втрату.

На війні танцівник втратив своїх двох побратимів – Віталія та Вадима. Познайомилися вони ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли долучалися до лав ЗСУ, і одразу стали як брати. Через тиждень служби шляхи Дікусара та його побратимів розійшлися, адже їх направили до різних підрозділів. Однак за цей час вони встигли потоваришувати та підтримували зв'язок.

"Раз на два місяці ми робили перекличку і мріяли, як після перемоги будемо разом пити пиво на Хрещатику. В серпні цього року мої повідомлення не дійшли. Вони обидва загинули в бою під Куп'янськом…в одній посадці, в один день. В такі моменти відчуваєш, що частина тебе теж помирає", - поділився хореограф.

Дмитро Дікусар із побратимами

Дмитро Дікусар просить вшанувати пам'ять його побратимів і підписати петицію про надання звання Героїв України Віталію Заблоцькому та Вадиму Загризлому посмертно.

"Два з половиною роки ці козаки воювали, щоб інші жили. А ми піднімемо щити за всіх полеглих Героїв і продовжимо боротьбу!" – додав Дікусар.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що музикант Юрій Мелофон загинув на фронті. Артист трагічно пішов з життя під час виконання бойового завдання.

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