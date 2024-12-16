Дмитрий Дикусар сообщил о тяжелой потере на фронте: "Мы стали как братья"

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который с самого начала полномасштабного российского вторжения служит на фронте, сообщил о тяжелой потере.

На войне танцор потерял своих двух побратимов – Виталия и Вадима. Познакомились они еще в начале полномасштабного вторжения России, когда вступали в ряды ВСУ, и сразу стали как братья. Через неделю службы пути Дикусара и его побратимов разошлись, ведь их направили в разные подразделения. Однако за это время они успели подружиться и поддерживали связь.

"Раз в два месяца мы делали перекличку и мечтали, как после победы будем вместе пить пиво на Крещатике. В августе этого года мои сообщения не дошли. Они оба погибли в бою под Купянском… в одной посадке, в один день. В такие моменты чувствуешь, что часть тебя тоже умирает", – поделился хореограф.

Дмитрий Дикусар с побратимами

Дмитрий Дикусар просит почтить память его побратимов и подписать петицию о присвоении звания Героев Украины Виталию Заблоцкому и Вадиму Загрызлому посмертно.

"Два с половиной года эти козаки воевали, чтобы другие жили. А мы поднимем щиты за всех павших Героев и продолжим борьбу!" – добавил Дикусар.

Напомним, недавно стало известно, что музыкант Юрий Мелофон погиб на фронте. Артист трагически ушел из жизни во время выполнения боевой задачи.

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