До штурму Сєвєродонецька РФ залучила навіть Росгвардію – Генштаб

До штурму Сєвєродонецька РФ залучила навіть Росгвардію – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію у Сєвєродонецьку.

Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб встановити контроль над Сєвєродонецьком та Миколаївкою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 23 червня.

Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Сиротиного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Воронового та Мирної Долини.

Підрозділи зі складу 2-го армійського корпусу РФ, за підтримки загонів Росгвардії, ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення.

Раніше Генштаб повідомив про запеклі бої на Новопавлівському напрямку.

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