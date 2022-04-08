Добірка пісень, які стали популярними під час війни

Є пісні, написані вже досить давно, які знову стали популярними під час війни Росії проти України. Що це за популярні пісні - читайте та слухайте в матеріалі ТСН.ua.

24 лютого 2022 року Росія почала своє вторгнення до України. З того часу майже кожного дня ворог бомбить українські міста та села. Світогляд багатьох українців змінився, відбулася переоцінка цінностей, які існували в довоєнний час. Та навіть в найскладніші часи українці співають, адже музика завжди допомагала піднімати бойовий дух. І багато композицій, які були написані вже давно, отримали нове життя та набули нового сенсу. ТСН.ua зробив добірку популярних українських пісень, які знову почали співати в Україні за понад місяць війни.

"Ой, у лузі червона калина" - народна пісня

Це українська народна пісня авторського походження, яка колись стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Після того як її заспівав на Софійській площі лідер гурту "Бум-бокс" Андрій Хливнюк ще в перші дні після російського вторгнення, вона заграла новими фарбами. Напевно важко тепер знайти українця, який не знає цієї пісні.

А нещодавно легендарний гурт Pink Floyd вперше за 28 років випустив нову пісню за мотивами "Ой, у лузі червона калина", яка відразу припала до душі українцям.

"Обійми" та "Не твоя війна" - гурт Океан Ельзи

Гурт Океан Ельзи завжди цінували за неповторність композицій та деякі пісні набули нового сенсу після 24 лютого 2022 року. Наприклад, пісня "Не твоя війна", яка була випущена 2015 року, за словами лідера гурту Святослава Вакарчука розповідає про те, як українцям протягом багатьох століть нав'язували чужі думки.

Пісня "Обійми" - надзвичайно лірична композиція, яка побачила світ в далекому 2013 році. Вона починається зі слів: "Коли настане день, закінчиться війна", які вселяють надію на те, що зовсім скоро все буде добре. Адже зараз велика кількість українців чекає на той момент, коли можна буде обійняти всіх своїх рідних та друзів.

"У мене немає дому" - гурт Один в каное

Пісня була написана ще 2016 року, але її зміст якнайкраще описує той стан, який, на жаль, зараз відомий багатьому українцям, що були змушені покинути рідні домівки:

Справа в тому

Що у мене немає дому...

Лірична композиція дарує відчуття того, що зовсім скоро все налагодиться і можна буде створити новий дім.

"Доброго вечора, ми з України" - PROBASS, HARDI

Це, напевно, найпопулярніша композиція цієї війни, адже вона стала не просто хітом, але й справжнім мемом. Випустили пісню 5 місяців тому, але свою популярність вона отримала лише тепер.

Цікаво, що автори пісні "Доброго вечора, ми з України" отримали в своєму рідному Кременчузі нагороди.

"Тримай" - Христина Соловій

Пісня "Тримай" у зворушливому виконанні Христини Соловій набула більш глибокого сенсу після початку війни. Українські жінки, чиї чоловіки наразі мужньо захищають свою країну від ворога, знайшли щось своє в кожному рядочку цієї композиції.

"Stefania" - гурт Kalush Orchestra

Український гурт Kalush Orchestra цього року буде представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" і саме цю композицію для цього обрали. Вона була написала перед самим початком війни - 7 лютого 2022 року. Композицію гарно сприйняли слухачі, але мегапопулярність вона отримала вже після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення до України.

Соліст гурту Олег Псюк навіть розповів про те, що пісня "Stefania" стала подякою не лише для його рідної матері, але й для усіх матерів України.