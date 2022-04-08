Подборка песен, ставших популярными во время войны

Есть песни, написанные уже достаточно давно, которые снова стали популярны во время войны России против Украины. Что это за популярные песни – читайте и слушайте в материале ТСН.ua.

24 февраля 2022 года Россия начала свое вторжение в Украину. С этого времени почти каждый день враг бомбит украинские города и села. Мировоззрение многих украинцев изменилось, состоялась переоценка существовавших в довоенное время ценностей. Но даже в самые сложные времена украинцы поют, потому что музыка всегда помогала поднимать боевой дух. И многие композиции, которые были написаны уже давно, получили новую жизнь и приобрели новый смысл. ТСН.ua сделал подборку популярных украинских песен, которые снова начали петь в Украине за месяц войны.

"Ой, у лузі червона калина" – народная песня

Это украинская народная песня авторского происхождения, когда-то ставшая настоящим гимном Украинских Сечевых Стрельцов. После того, как ее спел на Софийской площади лидер группы "Бум-бокс" Андрей Хливнюк еще в первые дни после российского вторжения, она заиграла новыми красками. Наверное, трудно теперь найти украинца, который не знает этой песни.

А недавно легендарная группа Pink Floyd впервые за 28 лет выпустила новую песню по мотивам "Ой, у лузі червона калина", которая сразу пришлась по душе украинцам.

"Обніми" и "Не твоя війна" — группа Океан Эльзы

Группа Океан Эльзы всегда ценили за неповторимость композиций и некоторые песни приобрели новый смысл после 24 февраля 2022 года. Например, песня "Не твоя війна", выпущенная в 2015 году, по словам лидера группы Святослава Вакарчука рассказывает о том, как украинцам на протяжении многих веков навязывали чужие мнения.

Песня "Обійми" — чрезвычайно лирическая композиция, увидевшая свет в далеком 2013 году. Она начинается со слов: "Коли настане день, закінчиться війна", внушающих надежду на то, что совсем скоро все будет хорошо. Ведь сейчас большое количество украинцев ждет того момента, когда можно будет обнять всех своих родных и друзей.

"У мене немає дому" — группа Один в каноэ

Песня была написана еще в 2016 году, но ее содержание лучше описывает то состояние, которое, к сожалению, сейчас известно многим украинцам, которые были вынуждены покинуть родные дома:

Діло в тому

Що у мене немає дому...

Лирическая композиция дарит ощущение того, что совсем скоро все наладится и можно будет создать новый дом.

"Доброго вечора, ми из України" — PROBASS, HARDI

Это, наверное, самая популярная композиция этой войны, она стала не просто хитом, но и настоящим мемом. Выпустили песню 5 месяцев назад, но свою популярность она получила только сейчас.

Интересно, что авторы песни "Доброго вечора, ми з України" получили в своем родном Кременчуге награды.

"Тримай" — Кристина Соловой

Песня "Тримай" в трогательном исполнении Кристины Соловой приобрела более глубокий смысл после начала войны. Украинские женщины, чьи мужчины мужественно защищают свою страну от врага, нашли что-то свое в каждой строке этой композиции.

"Stefania" — группа Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение" и именно эту композицию для этого выбрали. Она была написала перед самым началом войны – 7 февраля 2022 года. Композицию хорошо восприняли слушатели, но мегапопулярность она получила уже после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Солист группы Олег Псюк даже рассказал о том, что песня "Stefania" стала благодарностью не только его родной матери, но и всем матерям Украины.