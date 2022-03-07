Фінський журналіст потролив Путіна: "Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція"

Фінський журналіст потролив Путіна: "Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція"

Таким чином союзники, намагаються показати Путіну, як безглуздо звучать його заяви, про так звану "Спецоперацію".

Головний редактор видання "Aamulehti" Юссі Тууленсуу дуже тонко протролив керівництво країни агресора.

"Містер Путін, це не санкції. Це спеціальна фінансова операція. Ми тут, щоб врятувати вашу економіку!" – саме такий коментар виклав журналіст, на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

”Mr. Putin, these are not sanctions. This is a special financial operation. We are here to save your economy!” — Jussi Tuulensuu (@tuulensuu) March 5, 2022

Невідомо, чи зможе побачити це повідомлення хоч хтось з країни ворога, адже вільні ЗМІ в Росії знаходяться під забороною, але саме така підтримка іноземних колег добре позначається на українцях.