Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Фінський журналіст потролив Путіна: "Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фінський журналіст потролив Путіна: "Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція"

Associated Press

Таким чином союзники, намагаються показати Путіну, як безглуздо звучать його заяви, про так звану "Спецоперацію".

Головний редактор видання "Aamulehti" Юссі Тууленсуу дуже тонко протролив керівництво країни агресора.

"Містер Путін, це не санкції. Це спеціальна фінансова операція. Ми тут, щоб врятувати вашу економіку!" – саме такий коментар виклав журналіст, на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Невідомо, чи зможе побачити це повідомлення хоч хтось з країни ворога, адже вільні ЗМІ в Росії знаходяться під забороною, але саме така підтримка іноземних колег добре позначається на українцях.

Наступна публікація