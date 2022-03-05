Київ: усі важливі новини за 5 березня

Київ: усі важливі новини за 5 березня

Кияни, зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Перші весняні вихідні у Києві почалися спокійно. Київ продовжує жити і працювати в умовах військового стану. Критична інфраструктура міста функціонує безперебійно. Метро працює в обмеженому режимі та як укриття для киян.

Про це 5 березня повідомили в КМДА.

В умовах воєнного стану працює і наземний громадський транспорт. Рух організований там, де це можливо. Транспорт працює в режимі перевезень із 08:00 до 19:00.

Усі лікарні та пологові будинки Києва теж працюють. Медики на бойовому чергуванні.

Бійці збройних сил, тероборона, поліція та інші силові структури не припиняють готувати столицю до оборони.

Комендантська година на вихідні залишається без змін і триматиме щоночі із 20:00 до 07:00. Утім, міська влада закликає не залишати домівки без нагальної потреби, аби вчасно спускатися в укриття.

Перерва прийому донорів у Київському центрі крові: повністю забір крові поновиться 9 березня. Потрібно дати донорам відпочити і відновити сили, а співробітникам Центру – обстежити та переробити вже набрану кров. Наразі запасів не просто достатньо — таких резервів за мирних часів робити не вдавалося ніколи. Інформація та довідки: 093 199 34 16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Столиця дбає про Головний прапор країни: сьогодні здійснили планову заміну полотнища. На заміну знадобилося менше години. Після цього Головний прапор країни знову замайорів над столицею. Споруда флагштока на сьогодні є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадуємо про корисні мапи для киян:

мапа гуманітарних штабів — https://cutt.ly/0AjSQya

— https://cutt.ly/0AjSQya мапа точок продажу хліба — https://cutt.ly/gAjDyuV

— https://cutt.ly/gAjDyuV мапа зоомагазинів — https://cutt.ly/fAjSSuK

— https://cutt.ly/fAjSSuK мапа аптек — https://cutt.ly/GAqtqtN

Звертаємо увагу, що Військова адміністрація Києва створила свій телеграм-канал для швидкого інформування: https://t.me/VA_Kyiv

Лейпциг, місто-побратим Києва, пропонує допомогу українцям, які змушені покинути домівки через війну. Допомога людям, які виїжджають, а також людям в Україні організовується та координується спільно містом Лейпциг та громадянським суспільством. Детальніше можна дізнатися тут: https://cutt.ly/xAxHlpK

Детальна інформація від міської влади про першу кроки у Лейпцигу: https://cutt.ly/OAxI4wj

Можна звернутися за допомогою до міської адміністрації міста Лейпцига і вас сконтактують з тими, хто готовий допомогти: https://cutt.ly/uAxHmbu

Гуманітарна допомога для українців: https://cutt.ly/DAxHRio

Біржа житла у Лейпцигу для українців тут: https://www.linxxnet.de/ukraine/ і тут https://t.me/accomodation_leipzig_ukraine

Українцям пропонує допомогу Асоціація соціального захисту працівників. Є інформація українською: https://cutt.ly/aAxHF4x

Українці, що прямують через Польщу, можуть їхати потягами Deutsche Bahn до Німеччини безкоштовно.

Наразі місто Лейпциг веде перемовини щодо організації перевезень автобусами з пунктів прийому у Польщі та Словаччині.

У Києві працює гуманітарний штаб: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Штаб забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує. Одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.

Створено електронну платформу, через яку всі, у кого є можливість, можуть долучитись до підтримки міста за наступними напрямами: медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси (волонтери).