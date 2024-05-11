Коли скасують воєнний стан в Україні: астролог назвав дату

Воєнний стан в Україні можуть скасувати у дзеркальну дату, але не цього року.

Такий прогноз зробив астролог Влад Росс.

"Я вважаю, що в Україні скасують воєнний стан 2025 року, особливо в п'ятому місяці, особливо, якщо буде це 25 травня, я не загадуватиму точно, але за нумерологією вона збігається з входженням Сатурна на знак Овен", — зазначив він.

Астролог зазначив, що у цей період може бути заморозка повномасштабної війни.

Він вважає, що оскільки повномасштабне вторгнення розпочалося близько до дати 22.02 2022 року, то і закінчитись воно має у символічну дату — тому він називає 25.05.2025 як приблизний час закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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