Когда отменят военное положение в Украине: астролог назвал дату

Все ограничения останутся еще надолго — как минимум на год.

Военное положение в Украине может быть отменено в зеркальную дату, но не в этом году.

Такой прогноз сделал астролог Влад Росс.

"Я считаю, что в Украине отменят военное положение в 2025 году, особенно в пятом месяце, особенно если это будет 25 мая, я не буду загадывать точно, но по нумерологии она совпадает с вхождением Сатурна в знак Овен", — отметил он.

Астролог отметил, что в этот период может быть заморозка полномасштабной войны.

Он считает, что поскольку полномасштабное вторжение началось близко к дате 22.02 2022 года, то и закончиться оно должно в символическую дату, поэтому он называет 25.05.2025 как приблизительное время окончания войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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