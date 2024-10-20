Летіли "Шахеди" та "Іскандери": Повітряні сили розкрили подробиці нічної атаки росіян

У ніч проти 20 жовтня 2024 року Україна відбила ворожу атаку.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

"Від 21.00 19 жовтня противник атакував Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10.00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Вибухи прогриміли близько 23 години. Місцева влада повідомила про рятувальну операцію на місці "прильоту".

Читайте також: